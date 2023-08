Vì sao Pháp và Mỹ khác biệt quan điểm về khủng hoảng ở Niger?

Tuy nhiên không hẳn Paris phụ thuộc vào điều đó. Trên tất cả, Pháp không có ý định từ bỏ sự hiện diện quân sự của mình ở Niger. Một căn cứ không quân của Pháp vẫn đang hoạt động gần thủ đô Niamey, chủ yếu được sử dụng cho các hoạt động do thám bằng máy bay không người lái của Pháp. Căn cứ này cũng là đồn trú một số máy bay chiến đấu và trực thăng của Pháp. Đồng thời, Pháp duy trì khoảng 1.500 binh sĩ tại Niger nhằm hỗ trợ quân đội nước sở tại trong cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến tại khu vực Sahel.

Mặc dù Pháp đã rút quân khỏi Mali vào tháng 8-2022 nhưng Paris từ chối hồi hương quân đội của mình khỏi Niger vào lúc này. Bộ Ngoại giao Pháp cho rằng, lực lượng tiến hành đảo chính là bất hợp pháp, do đó họ không có quyền hủy bỏ một thỏa thuận đã ký giữa Paris và chính phủ của Mohamed Bazoum.

Về phần mình, Mỹ cũng có ý định duy trì hơn 1.000 binh sĩ hiện diện trên đất Niger. Người Mỹ cũng có một căn cứ chiến lược ở phía bắc Niger, từ đó máy bay không người lái quân sự của Mỹ có thể quan sát bao phủ một phần lớn Tây Phi.

Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland thừa nhận cuộc đàm phán với chính quyền quân sự Niger rất khó khăn. Ảnh: Le Figaro

Điều gì biện minh cho sự thận trọng nhất định của Mỹ khi đối mặt với phản ứng về cuộc đảo chính ở Niger?.

"Luật của Mỹ cấm chính phủ cung cấp hỗ trợ an ninh cho chính quyền nước ngoài được lập lên từ một cuộc đảo chính. Do đó, hiện tại Mỹ vẫn chưa chính thức coi cuộc binh biến ở Niger là đảo chính”, ông Michael Shurkin, chuyên gia về chính sách an ninh ở Tây Phi, giải thích trên báo L'Express của Pháp.

Hiện nay, người đối thoại chính của Mỹ tại Niger là Tướng Moussa Salaou Barmou, Chánh văn phòng mới của chính quyền quân sự. “Một sĩ quan cấp cao được đào tạo… trên đất Mỹ và là đối tác đặc quyền trước đây trong các hoạt động quân sự của Mỹ ở Sahel”, tờ The Wall Street Journal nhấn mạnh.