Vì sao Phan Như Thảo và đại gia Đức An chưa đăng ký kết hôn?

Thông tin này thu hút sự chú ý của khán giả, khiến một số người không khỏi ngạc nhiên, tò mò. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phan Như Thảo cho biết cô bất ngờ khi thông tin này bỗng được quan tâm trở lại.

"Tôi đã nhiều lần chia sẻ với báo chí, truyền thông rằng tôi và anh An chưa đăng ký kết hôn và nhiều người cũng biết. Không hiểu sao đến hôm nay mọi người lại quan tâm như thế", cô nói.

Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lý giải về lý do chưa đăng ký kết hôn, Phan Như Thảo cho biết do cô... lười. Chân dài 9X chia sẻ, doanh nhân Đức An cũng nhiều lần nhắc cô cùng anh làm thủ tục đăng ký kết hôn, nhưng cựu người mẫu lại cho rằng chuyện này không quan trọng.