Vì sao "ông trùm" đường cao tốc Việt Nam chưa thể thu phí tự động?

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) các dự án cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý.

Nguy cơ chậm trễ

VEC được Bộ GTVT giao làm chủ đầu tư xây dựng và quản lý vận hành, khai thác 5 dự án đường cao tốc gồm: Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong 5 dự án này mới chỉ có tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được đầu tư, vận hành hệ thống thu phí ETC (15/40 làn) từ ngày 10/6/2020, các tuyến cao tốc khác vẫn triển khai thu phí theo hình thức một dừng.

Liên quan tới việc lắp đặt hệ thống thu phí ETC tại các dự án cao tốc do VEC quản lý, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã yêu cầu Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và VEC đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống ETC tại các dự án đường cao tốc do VEC quản lý.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội; có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan nếu để chậm tiến độ nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2022.