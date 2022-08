Vì sao ô tô rơi vào "điểm mù" nhận diện, tài khoản ETC kích hoạt bất thành?

Những sự cố không tưởng

Sáng 1/8, cao tốc Nội Bài - Lào Cai chính thức thu phí tự động không dừng (ETC), thời gian qua trạm đối với xe đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn chỉ từ 6-10 giây, rút ngắn 6-7 lần so với thu phí một dừng. Hiện tại có 2 loại thẻ được sử dụng thu phí tự động là e-Tag của VETC và ePass của VDTC, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai do VETC cung cấp dịch vụ thu phí ETC.

Tuy nhiên, trong ngày đầu thu phí tự động tuyến cao tốc này, nhiều chủ xe đã gặp , hệ thống ETC không nhận diện được phương tiện, không chuyển được tiền vào tài khoản nên không kích hoạt không thể lưu thông qua trạm.

Xe qua trạm thu phí Km06 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Anh Khánh (ở Phú Thọ) cho biết: "Tôi dán thẻ ePass của Viettel, đã mở tài khoản và đã chuyển tiền. Tôi nghĩ rằng việc di chuyển sẽ thuận lợi. Tuy nhiên, khi tới điểm trạm đầu tiên của cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại Km06 thì xe của tôi được xác định không hợp lệ, hệ thống ETC báo tài khoản của tôi không đủ tiền để thanh toán quãng đường từ điểm vào cao tốc ở đầu Hà Nội tới điểm ra khỏi cao tốc ở Phú Thọ nên bị từ chối".