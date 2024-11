Vì sao nói 'phòng khách sáng thì sang, phòng thờ quang thì lụi'?

Dân gian có câu “phòng khách sáng thì sang, phòng thờ quang thì lụi”; câu nói này có ý nghĩa gì và vì sao lại người xưa nghĩ như vậy? Ánh sáng là một trong những yếu tố được quan tâm nhiều nhất trong việc thiết kế, xây dựng, bài trí không gian sống. Không chỉ ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày, ánh sáng còn tác động tới nhịp điệu sinh học của con người, làm thay đổi nhịp sống, tâm trạng, động lực, năng suất làm việc theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Vì sao “phòng khách sáng thì sang, phòng thờ quang thì lụi”? Đối với phong thủy, ánh sáng tượng trưng cho dương khí, mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ cho không gian sống. Ngôi nhà nhiều ánh sáng và thoáng đãng giúp con người cảm thấy vui tươi, tinh thần luôn thoải mái, tích cực, cơ thể khoẻ mạnh, từ đó công việc thuận lợi, thu hút tài lộc và may mắn. Tuy nhiên, ánh sáng quan trọng không có nghĩa là tất cả các không gian đều phải sáng trưng ở mọi thời điểm. Dân gian có câu “phòng khách sáng thì sang, phòng thờ quang thì lụi” cho thấy tầm quan trọng của việc phân bổ phù hợp ánh sáng trong nhà.

Vì sao dân gian cho rằng “phòng khách sáng thì sang, phòng thờ quang thì lụi”? (Ảnh: Home Designing) Mỗi không gian trong nhà cần lượng ánh sáng nhất định; không phải tất cả các phòng đều cần độ sáng như nhau. Phòng khách là không gian sinh hoạt chung của gia đình, đồng thời là nơi đón tiếp khách khứa. Trong phong thuỷ, phòng khách nằm ở vị trí chứa tài vị, đón thần tài nên cần có nhiều dương khí và ánh sáng dồi dào. Không gian phòng khách có nhiều ánh sáng sẽ tạo cảm giác rạng rỡ, vui vẻ, thịnh vượng, tạo ấn tượng tích cực và thiện cảm cho khách khứa tới thăm nhà, thu hút “thần tài gõ cửa”. Ngược lại, không gian phòng khách thiếu ánh sáng sẽ đem lại cảm giác u tối, kém sôi động, không thông thoáng, làm mất thiện cảm với khách tới thăm nhà. Không gian phòng khách u tối còn dễ gây cảm giác bí bách, trầm uất. Ánh sáng không đủ cũng khiến không gian dễ phát sinh vi khuẩn, nấm mốc. Do đó khi thiết kế nhà, hãy đảm bảo phòng khách đón nhiều ánh sáng nhất.

Phòng thờ cần sự yên tĩnh, không nên quá sáng. (Ảnh: Vietnamtrips) Trong khi đó, phòng thờ là khu vực linh thiêng, nơi thờ cúng tổ tiên và các vị thần, cần đảm bảo yên tĩnh và kín đáo, riêng tư để thể hiện sự tôn kính. Về phong thủy, phòng thờ là không gian có âm khí mạnh nhất trong nhà vì là nơi hiện diện của linh hồn tổ tiên. Do đó khu vực này không cần nhiều ánh sáng. Ánh sáng quá mạnh chiếu vào bàn thờ được cho là gây xung khắc với tính âm của khu vực này, dễ bị xem là hành vi bất kính. Dân gian cho rằng, bất kính với gia tiên và thần linh thì chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt, sức khỏe và công việc, tiền tài có thể sa sút. "Phòng khách sáng thì sang, phòng thờ quang thì lụi" là vì vậy. Do đó với không gian của phòng thờ, các gia chủ thường chỉ lắp những bóng đèn chiếu sáng nhẹ nhàng, độ sáng vừa đủ, không quá chói để tạo không khí yên tĩnh, trang nghiêm. Hiện nay, các ngôi nhà nhỏ hoặc căn hộ chung cư thường gộp chung không gian thờ với phòng khách. Trong trường hợp đó, gia chủ có thể tạo không gian tương đối riêng biệt cho khu vực thờ cúng; tránh đặt ban thờ gần các nguồn sáng mạnh như đèn chùm hoặc ở khu vực cửa sổ đón ánh sáng trực tiếp của mặt trời. Không nên đặt ban thờ ở cạnh tivi, bể cá hay ngay khu tiếp khách để không ảnh hưởng tới việc thờ cúng. Theo VTCnews