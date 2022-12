Vì sao NHNN yêu cầu những giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo?

“Dự thảo nghị định quy định như vậy là phù hợp và không xâm phạm quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Bởi tại Điều 21 Hiến pháp 2013 ghi nhận những gì riêng tư sẽ được pháp luật bảo vệ. Còn đây là những giao dịch pháp luật bắt buộc phải hợp pháp. Và đương nhiên nếu không phải là những giao dịch bất hợp pháp thì không việc gì phải ngại”, luật sư Diệp Năng Bình nhấn mạnh.

Ông Bình thông tin thêm, thông thường rửa tiền có thể chia thành các bước, như: Gửi tiền bất hợp pháp vào hệ thống tài chính, thiết kế các giao dịch để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các khoản tiền, sử dụng tiền để mua bất động sản hoặc đầu tư thương mại.

Việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền do đó phải yêu cầu chặt chẽ nhằm đảm bảo thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng và Nhà nước; đáp ứng yêu cầu hội nhập, thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế, khắc phục những bất cập của luật hiện hành; bảo đảm an ninh, an toàn tài chính, tiền tệ quốc gia trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2022 thay thế cho Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012. Trong đó, Khoản 2 Điều 25 Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022 quy định: Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Theo đó, việc quy định mức giá trị phải báo cáo là 300 triệu đồng và giữ nguyên mức giá trị này như quy định trước đó phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Công Hiếu