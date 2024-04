Vì sao NHNN chọn mốc 10 triệu đồng để xác định sinh trắc học khi chuyển tiền?

Trả lời thêm về việc này, tại buổi họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024 chiều 25/4, ông Đoàn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (CNTT) của NHNN, cho biết, trước khi ban hành quyết định, NHNN đã thực hiện khảo sát. Số lượng giao dịch trong ngày có giá trị trên 10 triệu đồng chiếm hơn 11%, trong khi số lượng giao dịch trong ngày có giá trị trên 20 triệu đồng chỉ chiếm 0,79% tổng lượng giao dịch.

Do đó, việc yêu cầu xác thực sinh trắc học sẽ không làm khó các ngân hàng và cũng không ảnh hưởng nhiều đến khách hàng.

“Việc chuyển tiền từ 10 triệu đồng phải xác thực sinh trắc học sẽ giảm được rất nhiều tội phạm xâm nhập vào tài khoản của người khác để chuyển tiền, đồng thời ngăn chặn được tình trạng mua/bán/cho thuê/cho mượn tài khoản. Trước khi quyết định này ra đời, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã tiến hành làm sạch dữ liệu khách hàng. Đến ngày 1/7, khi quyết định có hiệu lực, các TCTD cũng đã có thời gian dài để chuẩn bị”, ông Hải nói.

Thời gian qua, ngành ngân hàng đã rất tích cực và nỗ lực để triển khai Đề án 06 và các nhiệm vụ đặt ra tại Kế hoạch 01 (đây là kế hoạch phối hợp giữa NHNN và Bộ Công an được ký kết vào ngày 24/4/2023 để triển khai Đề án 06), góp phần tăng cường an ninh, an toàn trong quá trình phổ cập các dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số, qua đó đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số của ngành, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.