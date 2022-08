Vì sao nhiều trường hợp tử vong nhanh khi xuống giếng sâu?

Do giếng quá sâu, chật hẹp nên hơn 1 giờ sau, đến khoảng 17h30 tối 15/8, lực lượng chức năng mới đưa được thi thể 2 nạn nhân từ giếng nước lên và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Mới đây, ngày 16/8 Công an tỉnh Bình Phước cho hay đang xác minh vụ tai nạn xảy ra tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, khiến 2 người đàn ông chết ngạt dưới giếng sâu. Trước đó, chiều 15/8 anh Điểu Cường (32 tuổi, ngụ thôn Bình Hà, xã Đa Kia) thấy máy bơm bị hư nên trèo xuống giếng sâu gần 30m để lấy lên sửa.

Trước đó,công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã cho biết trên địa bàn thôn Đức An (xã Thuận An, huyện Đắk Mil) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử nạn.

Cụ thể, ông S.N.(44 tuổi) đã nhờ anh H.L. (36 tuổi) sang vét giếng nước cho gia đình. Khi anh L. xuống giếng được ít phút thì bị ngạt khí và bất tỉnh. Thấy vậy, ông N. leo xuống giếng để cứu nhưng cũng bị ngạt thở.

Ngay sau đó, anh L.V. C. (trú cùng thôn) đã chạy đến và leo xuống giếng để cứu nhưng khi xuống giữa chừng, có dấu hiệu khó thở nên anh C. phải quay lên. Sau một hồi dội nước và quạt gió xuống giếng, người dân mới đưa được thi thể 2 người lên mặt đất.

Khu vực thôn quê người dân thường tự ý xuống giếng sâu - Ảnh:Internet

Cẩn trọng khí độc