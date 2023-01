Vì sao nhiều người Trung Quốc chưa vội đi du lịch?

1,4 tỷ cư dân của Trung Quốc đã phải chịu đựng các hạn chế di chuyển nghiêm ngặt nhất của đại dịch, phần lớn bị cô lập khỏi thế giới trong sau gần 3 năm kiên trì chính sách "Zero COVID-19".

Trên thực tế, lực lượng du lịch trị giá 280 tỷ USD của Trung Quốc có thể không xuất hiện trở lại trong nhiều tháng, do tình trạng nhiễm trùng kéo dài, hạn chế đối với những người mới đến và chi phí gia tăng liên quan đến sự cố của cơ sở hạ tầng du lịch toàn cầu.

Sự thúc đẩy tiếp theo cho các doanh nghiệp đang thiếu khách du lịch chi tiêu cao của Trung Quốc có thể sẽ bị trì hoãn, vì sự phục hồi hoàn toàn về mức trước đại dịch có thể mất vài tháng.

Bùng nổ COVID-19

Một rào cản hạn chế là sự bùng nổ của COVID trên khắp Trung Quốc. Hàng triệu người bị bệnh hoặc đang hồi phục và con số này dự kiến sẽ duy trì ở mức cao trong nhiều tuần khi virus lây lan từ các thành phố lớn đến các vùng nông thôn và vùng xa xôi hẻo lánh.

Quy mô và phạm vi của đợt bùng phát đã khiến các quốc gia khác thắt chặt các quy tắc biên giới, bao gồm các điểm đến nổi tiếng như Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. ...

Chen Xin, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu vận tải và giải trí Trung Quốc tại UBS, cho biết: "Hầu hết người tiêu dùng chưa sẵn sàng về mặt tinh thần để đi du lịch đến một quốc gia khác ngay sau khi khỏi bệnh COVID. "Chúng ta có thể phải đợi sớm nhất là đến năm sau để thấy lượng du lịch nước ngoài quay trở lại mức trước COVID".

Các hãng hàng không cũng không vội tăng thêm chỗ ngồi.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, các chuyến bay rời Trung Quốc trong quý đầu tiên ở mức 10,7% so với mức trước đại dịch, mặc dù chúng cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ thiếu máu so với một năm trước. Việc thiếu các lựa chọn có nghĩa là rất tốn kém khi bay hầu hết mọi nơi ở nước ngoài. Vé ra nước ngoài trung bình có giá 3.822 nhân dân tệ (556 USD) tính đến ngày 3/1, theo dữ liệu của Tongcheng Travel, tăng 18% chỉ kể từ Giáng sinh.

Ông Chen của UBS cho biết, các chuyến bay quốc tế khó có thể tăng đáng kể trước Tết Nguyên đán trong hai tuần nữa, đồng thời thị thực du lịch và hộ chiếu có thể mất nhiều thời gian hơn để có được.

Biển báo dành cho khách du lịch đến từ Trung Quốc được dán tại trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở Sân bay Quốc tế Incheon ở Incheon, Hàn Quốc, vào ngày 6/1. ẢNH: Bloomberg