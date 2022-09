Vì sao nhiều người trẻ đột quỵ tim?

Đột quỵ tim ở người trẻ

Các chuyên gia tim mạch cảnh báo, trên thế giới đang chứng kiến sự trẻ hóa nhanh chóng của bệnh vữa xơ động mạch. Có đến 4-10% bệnh nhân đột quỵ tim hay còn gọi nhồi máu cơ tim cấp có tuổi đời dưới 45 tuổi và phần lớn là nam giới đang khỏe mạnh.

Trường hợp của anh Nguyễn Văn H. (38 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ bị đau tức ngực khi đang lái xe trên đường. Ngay lập tức, anh H. được bạn đưa vào cấp cứu ở BV Trung ương quân đội 108. Bác sĩ cho biết anh bị nhồi máu cơ tim cấp. Trong quá trình điều trị, bác sĩ phát hiện mạch máu của anh H. như người già 70 tuổi. Mạch máu xơ vữa, tắc lại khiến máu không nuôi được cơ tim.

Trường hợp của anh H, may mắn phát hiện sớm, can thiệp kịp thời. Các bác sĩ cho rằng đột quỵ tim ở người trẻ đang gia tăng và đa phần do vấn đề mạch máu xơ vữa. Nếu trước kia mạch máu xơ vữa thường chỉ xuất hiện ở người già nhưng hiện nay ngay cả người bệnh mới 30 tuổi mạch máu đã như 70 tuổi.