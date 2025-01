Vì sao nhiều người chưa thấy giấy phép lái xe trên VNeID có điểm?

Trong những ngày đầu năm mới 2025, khi quy định tính điểm trên bằng lái bắt đầu có hiệu lực, nhiều người đã chủ động truy cập ứng dụng VNeID để kiểm tra thông tin nhưng chưa thấy hiện điểm bằng lái. Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, tính đến tối 2/1, thông tin số điểm còn lại của giấy phép lái xe (GPLX, hay thường gọi là "bằng lái") mới chỉ được cập nhật ở ứng dụng VNeID trên điện thoại chạy hệ điều hành Android, còn hệ điều hành iOS đang chờ cập nhật. Tuy nhiên, đến sáng 3/1, ứng dụng VNeID trên cả điện thoại chạy bằng hệ điều hành iOS cũng đã cập nhật thông tin điểm còn lại của GPLX. Người dùng truy cập kho ứng dụng của nền tảng (App Store hay Google Play) để cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất. Tính đến sáng 3/1, ứng dụng VNeID trên cả điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS và Android đều đã cập nhật điểm bằng lái (Ảnh minh họa: Nhật Minh). Để xem điểm bằng lái xe, trước tiên, người dân cần đăng nhập vào tài khoản VNeID trên điện thoại thông minh. Sau đó, vào mục Giấy phép lái xe, hoặc trong mục Ví giấy tờ cũng có Giấy phép lái xe, nhập passcode gồm 6 chữ số đã được tạo ngay từ khi mới đăng ký sử dụng VNeID. Các thông tin liên quan đến GPLX sẽ hiển thị đầy đủ trên màn hình ứng dụng, trong đó có số điểm còn lại của GPLX, tối đa là 12 điểm. Nếu chưa được hiển thị số điểm, tài xế có thể gửi yêu cầu cập nhật thông qua ứng dụng. Theo quy định tại Điều 58 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, mỗi GPLX có 12 điểm/năm để đánh giá mức độ tuân thủ luật lệ giao thông của người điều khiển phương tiện. Người điều khiển phương tiện sẽ bị trừ điểm của GPLX dựa trên tính chất và mức độ nghiêm trọng của lỗi vi phạm quy định về an toàn giao thông. Nếu còn điểm trong năm, GPLX sẽ được phục hồi lại đủ 12 điểm vào năm sau. Trường hợp bị trừ hết điểm trong một năm, người vi phạm sẽ không được phép điều khiển phương tiện giao thông theo loại giấy phép đã đăng ký. Sau 6 tháng kể từ khi bị trừ hết điểm, người điều khiển phương tiện nếu muốn phục hồi điểm thì phải tham gia khóa kiểm tra kiến thức do cảnh sát giao thông tổ chức. Vì sao khó tích hợp giấy phép lái xe vào VNeID? Từ ngày 1/6/2024, có thể dùng giấy phép lái xe trên VNeID làm giấy tờ hợp lệ, nên nhiều người hào hứng thực hiện việc tích hợp trên ứng dụng. Tuy nhiên, đã có không ít trường hợp xác thực không thành công. Thông báo chung mà nhiều người nhận được khi không thể xác thực GPLX vào ứng dụng VNeID là "Không tìm thấy thông tin GPLX của công dân", dù họ đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Nhiều người gặp khó trong việc tích hợp thông tin GPLX vào ứng dụng VNeID (Ảnh minh họa: Nhật Minh). Có 3 nguyên nhân phổ biến dẫn tới tình trạng này. Thứ nhất, người dân đang sử dụng GPLX kiểu cũ, trên đó chỉ có thông tin họ, tên và năm sinh, không có đủ thông tin về ngày tháng sinh và số căn cước công dân, nên chưa thể đồng bộ với dữ liệu dân cư quốc gia. Thứ hai, người dân vẫn đang sử dụng GPLX gắn với chứng minh nhân dân 9 số cũ, mà chưa được cập nhật sang căn cước công dân 12 số nên không thể xác thực thông tin. Thứ ba, một số bản ghi GPLX đã được nhập vào hệ thống thông tin của Cục Đường bộ Việt Nam, nhưng vẫn chưa được xác thực với dữ liệu quốc gia về dân cư.