Vì sao nhiều học sinh không còn mặn mà với cổng trường đại học?

Tại buổi toạ đàm Giáo dục đại học "Thách thức và Cơ hội" tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn so sánh tỷ lệ người theo học đại học (tức là toàn bộ sinh viên đang học so với người trong tuổi học đại học 18 - 23 tuổi) ở Việt Nam hiện thấp so với thế giới. Nếu tính quy mô trung bình 6.000 - 7.000 sinh viên/trường thì khá thấp dù số lượng trường nhiều.

Ông chỉ ra ba yếu tố dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất, nhu cầu của thị trường kinh tế xã hội với nguồn nhân lực trình độ cao đại học, sau đại học chưa như các nước khác. Thứ hai là do nguồn cung. Năng lực đào tạo, chất lượng, cơ sở vật chất, tài chính một số trường đại học đang bị bó hẹp khiến số lượng không thể tăng nhanh. Đồng thời, chất lượng của các trường chưa đồng đều.