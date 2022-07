Vì sao nhiều hành khách bị cắt chuyến bay, từ chối làm thủ tục?

"Hành khách chủ quan không kiểm tra trước từ nhà, chỉ đến khi lên đến sân bay, qua cửa an ninh hàng không mới phát hiện ra và bị từ chối chuyến bay. Có nhiều trường hợp trẻ em đi cùng bố mẹ và người thân, do thiếu giấy tờ của con mà bố mẹ phải hoãn chuyến bay, ảnh hưởng đến chính kế hoạch và tài chính của gia đình. Trong khi đó, lực lượng an ninh phải mất nhiều thời gian để phối hợp với hãng hàng không giải quyết các thủ tục theo quy định" - chị Hà nói.

Theo Đội trưởng Đội An ninh soi chiếu quốc nội, một số hành khách hiểu về quy trình thủ tục sẽ bình tĩnh hoãn chuyến và bổ sung giấy tờ để đi chuyến sau. Tuy nhiên, một số hành khách khi bị từ chối lại làm ầm ĩ, gây mất an ninh trật tự và khiến lực lượng an ninh hàng không phải phối hợp với hãng hàng không và Cảng vụ Hàng không miền Bắc giải quyết.