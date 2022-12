Vì sao nhảy cầu dù cứu được thì nạn nhân vẫn chỉ có 5% cơ hội sống?

Các bác sĩ đã tiến hành sơ cấp cứu chống sốc cho người bệnh và nhanh chóng đưa người bệnh vào trong phòng mổ cấp cứu với các tổn thương vỡ gan, lách và nhiều tạng khác. Ổ bụng nhiều dịch nhưng bệnh nhân đã may mắn được phẫu thuật kịp thời để cứu sống.

Vào trưa 30/11, một nam thanh niên là N.V.M (30 tuổi) ở Ba Chẽ, nhảy cầu Bãi Cháy tự tử, may mắn được người dân cứu và nhanh chóng đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện sốc nặng, lơ mơ, tiếp xúc chậm, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt, bụng chướng, toàn thân đau đớn, sưng nề, bầm tím nhiều vùng trên cơ thể. Nhận định đây là ca cấp cứu tối khẩn, nghi ngờ bệnh nhân bị sốc đa chấn thương do vỡ các tạng trong ổ bụng, khoa cấp cứu khẩn trương kích hoạt quy trình "báo động đỏ" nội viện.

Trao đổi với Infonet, PGS Nguyễn Hoài Nam – Giảng viên trường Đại học Y Dược TP. HCM cho biết nếu có người nhảy cầu được cứu đưa lên bờ thì tỷ lệ tử vong cũng rất lớn do người nhảy tự tử khi nhảy đều theo quán tính rơi tự do. Cơ thể rơi theo chiều ngang và tiếp xúc với nước ở áp lực quá lớn gây vỡ tạng, xương, cột sống cũng bị ảnh hưởng.

Khi xuống nước, ngoài tử vong do ngạt nước thì người bệnh có thể sốc do vỡ tạng dẫn đến tử vong. Nếu may mắn trong vài phút đầu nạn nhân được cứu sống đưa lên bờ thì tỷ lệ vào viện cấp cứu thành công cũng rất thấp.