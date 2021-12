Vì sao nhạc sĩ Văn Cao đã hiến tặng, Quốc ca vẫn bị đánh bản quyền?

Your browser does not support the audio element.

Việc không thể nghe được phần hát Quốc ca mở đầu trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào trên sân Bishan (Singapore) tối 6/12 khi theo dõi trên Youtube đã khiến dư luận nổ ra những tranh cãi trái chiều.

Trước đó, BH Media được Hồ Gươm Audio ủy quyền quản lý và khai thác một bản ghi "Tiến quân ca" trên nền tảng số. Bản ghi này do Hồ Gươm Audio sản xuất. Vì thế khi sự cố này xảy ra, nhiều người cho rằng BH Media can thiệp bản quyền.

Tuy nhiên, trả lời báo chí đơn vị này khẳng định. "Vụ việc các kênh YouTube tắt tiếng Quốc ca lần này không hề liên quan đến BH Media". Trong trận đấu Việt Nam - Lào không hề có bên nào "đánh bản quyền Quốc ca" mà chỉ là do các đơn vị tiếp sóng tự tắt tiếng đề phòng bị mất doanh thu.

Việc bị tắt tiếng ở phần chào cờ khiến khán giả Việt Nam bức xúc. (Ảnh chụp màn hình).

Sử dụng bản ghi, phối khí bài Quốc ca do một đơn vị tự sản xuất phải xin phép là đúng