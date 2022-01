Vì sao người cha đủ nhẫn tâm xóa chứng cứ con gái bị "mẹ kế" bạo hành?

Your browser does not support the audio element.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bổ sung liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong gây rúng động dư luận thời gian gần đây.

Cụ thể, cơ quan điều tra có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (25 tuổi, quê Gia Lai) về tội giết người, có quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi) ngụ quận 1 về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Dù khi làm việc với công an, Thái khai do lo sợ vụ việc ảnh hưởng đến vợ sắp cưới nên xóa dữ liệu camera. Tuy nhiên, đến nay dư luận vẫn đặt ra câu hỏi: Nguyên nhân thực sự nào khiến một người cha đủ nhẫn tâm và bình tĩnh để tìm cách tiêu hủy chứng cứ ghi lại cảnh con gái ruột của mình bị bạo hành?

Đánh con, để con bị đánh vì... "áp lực cuộc sống?"

Ông Trần Minh Khuyên - Bác sĩ chuyên khoa 2 (BSCK2), Trưởng khoa Tâm thể, phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1 (TPHCM) - cho biết, ở góc độ tâm lý, với những người đàn ông là trụ cột gia đình, thông thường sẽ có nhiều áp lực công việc, cuộc sống làm cho tinh thần mệt mỏi, ức chế…