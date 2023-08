Vì sao ngựa vàng mã của khách tây không được lên máy bay?

Trao đổi với phóng viên Dân trí liên quan đến việc một du khách nước ngoài bị từ chối mang con ngựa vàng mã lên máy bay, ông Tô Tử Hùng, Trưởng phòng An ninh Hàng không (Cục Hàng không), cho biết: "Con ngựa có thể bị từ chối do kích thước hành lý xách tay to quá, hoặc do tiếp viên hàng không nhận ra nó là vật phẩm tâm linh, có thể khiến các hành khách khác sợ hãi, không thoải mái".

Con ngựa vàng mã của du khách nước ngoài đã ra đến sân bay nhưng cuối cùng không thể lên máy bay (Ảnh: NVCC).