Vì sao Nga không thể làm ngơ trước bạo loạn ở Kazakhstan?

Người biểu tình Kazakhstan đốt phá các tòa nhà chính quyền (Ảnh: Getty).

Kazakhstan những ngày qua chìm trong bất ổn do các cuộc biểu tình phản đối chính phủ. Tình hình ở đây đang thay đổi từng giờ. Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã phải yêu cầu giải tán chính phủ, ban bố tình trạng khẩn cấp và đề nghị sự hỗ trợ của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga đứng đầu.

Kazakhstan từng được coi là một trong những quốc gia ổn định nhất hậu Xô Viết với việc chuyển giao quyền lực suôn sẻ. Tuy nhiên, hiện nay Kazakhstan đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi độc lập cách đây 30 năm.

Lý do dẫn tới những bất ổn tại Kazakhstan