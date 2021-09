Vì sao Nga không công bố chuyến bay và ngày giờ ông Assad đến Moscow?

Tổng thống Bashar al-Assad. Nguồn: Tehran Times

Vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad (Assad) và thảo luận với Tổng thống Syria về tình hình hiện tại ở Afghanistan và sự hợp tác giữa Moscow và Damascus.

Thư ký báo chí của người đứng đầu nhà nước Nga Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Syria đã trở lại Damascus và chuyến thăm của ông tới Moscow không được công bố vì "lý do an ninh". Báo chí được biết về chuyến thăm Nga của ông Assad chỉ sau cuộc gặp với ông Putin đã kết thúc và trở về nước an toàn.

Được biết, cuộc họp của các tổng thống diễn ra vào thứ Hai đầu tuần. Thông tin về sự kiện này, Thư ký báo chí của người đứng đầu nhà nước Nga Dmitry Peskov cho biết, ông Assad và ông Putin đã gặp mặt trực tiếp trong cuộc thảo luận về tình hình ở Afghanistan và Trung Đông.

Tại cuộc gặp, ông Putin cũng chúc mừng ông Assad về chiến thắng trong cuộc bầu cử được tổ chức ở Syria và lưu ý rằng kết quả của họ nói lên niềm tin cao của dân chúng đối với nhà lãnh đạo Syria.