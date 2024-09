Vì sao nên tắt hệ thống ngắt động cơ tạm thời khi lái xe trong phố?

Hệ thống ngắt động cơ tạm thời Auto Start Stop đang dần phổ biến trên nhiều mẫu xe mới nhằm giúp xe tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng thực tế, nhiều người dùng thường xu hướng tắt tính năng này khi lái xe. Hệ thống ngắt động cơ tạm thời (hay còn gọi là hệ thống Auto Start Stop) có mặt trên các mẫu xe mới được thiết kế để tắt động cơ khi xe dừng lại, sau đó nhanh chóng khởi động lại động cơ khi người lái nhả bàn đạp phanh hoặc nhấn chân ga. Hệ thống ngắt động cơ tạm thời đã có từ khá lâu khi Toyota Crown là mẫu xe được trang bị hệ thống này từ những năm 1970. Nhưng trong khoảng 10 năm trở lại đây, hệ thống ngắt động cơ tạm thời mới dần trở nên phổ biến trên những mẫu xe mới bán tại châu Âu và Mỹ. Những xe được trang bị hệ thống này thường được nhận biết bằng nút bấm có chữ "A" và vòng tròn mũi tên xung quanh. Hệ thống ngắt động cơ tạm thời được thể hiện trên bảng đồng hồ xe Audi. Ảnh: CNET Dù không yêu cầu các bộ phận bổ sung, hệ thống ngắt động cơ tạm thời lại cần có ắc quy công nghệ xả sâu hoặc ắc quy công nghệ EFB cùng bộ khởi động động cơ tải nặng. Vì xe sẽ được ngắt và khởi động lại thường xuyên hơn. Bộ khởi động động cơ đặt trong hệ thống ngắt động cơ tạm thời thường được đánh giá là có thể khởi động lên tới 300.000 lần. Tại sao nhiều tài xế lại tắt tính năng này khi lái xe? Lý do mà hầu hết các tài xế đưa ra là họ cảm thấy khó chịu khi xe bị giật mỗi khi động cơ khởi động lại. Trong tình huống giao thông đông đúc kẹt xe, điều này có thể xảy ra nhiều lần trong một phút. Các nhà sản xuất ô tô đã có những giải pháp để khắc phục nhược điểm này bằng những xe trang bị động cơ mild-hybrid. Với xe hybrid hay xe ô tô điện, điều này không còn là trở ngại khi các chi tiết cơ khí được tối giản, lược bỏ đi rất nhiều. Nhiều người lựa chọn tắt hệ thống ngắt động cơ tạm thời mỗi khi lên xe. Ảnh: Karousell Tuy nhiên, với những bất tiện khi dừng xe tạm thời và khoảng thời gian rất ngắn (dưới 10 giây) khiến sự hiệu quả của công nghệ này gần như là không có tác dụng, nên các nhà sản xuất ô tô luôn trang bị nút OFF để bật tắt tính năng này tùy thuộc vào quyết định của người lái. Bên cạnh đó, còn những lý do khác để người lái có thể cân nhắc khi quyết định tắt hệ thống ngắt động cơ tạm thời như: - Giảm bớt áp lực cho ắc quy, từ đó tăng tuổi thọ cho ắc quy. - Giảm số lần khởi động lại trên bộ khởi động động cơ. - Ngăn chặn hệ thống điều hòa tự tắt. Ngoài ra, theo nghiên cứu từ các chuyên gia ô tô trên thế giới, nếu thời gian dừng hơn 10 giây thì hãy bật tính năng này. Hệ thống ngắt động cơ tạm thời tiết kiệm nhiên liệu bao nhiêu? Nhiều người đặt câu hỏi về lượng nhiên liệu mà hệ thống ngắt động cơ tạm thời thực sự tiết kiệm được và liệu việc khởi động lại động cơ đôi khi gây khó chịu có đáng không? Theo Hiệp hội kỹ sư ô tô Mỹ, các phiên bản đầu tiên của hệ thống này được cho là tiết kiệm được 3-10% nhiên liệu. Còn với các mẫu xe hiện đại, hệ thống ngắt động cơ tạm thời có thể cải thiện mức tiết kiệm nhiên liệu từ 7,27-26,4%. Còn theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Canada, mức tiêu thụ nhiên liệu đã giảm từ 4-10% trên các xe đời mới được trang bị công nghệ Auto Start Stop. Một số trường hợp khiến hệ thống Auto Start Stop không hoạt động Khi khởi động động cơ lần đầu, xe phải hoàn tất chu trình làm nóng trước khi hệ thống hoạt động. Điều này cho phép động cơ đạt đến nhiệt độ tối ưu, sau đó hệ thống ngắt động cơ tạm thời sẽ bắt đầu hoạt động. Nhưng trong một số trường hợp sau, hệ thống này sẽ không hoạt động. Khi động cơ gặp lỗi, hệ thống ngắt động cơ tạm thời sẽ không hoạt động. Ảnh: Nissan Forum - Tắt chế độ Auto Start Stop: Nếu người lái ấn vào nút có biểu tượng chữ A với vòng tròn bao quanh, trên bảng đồng hồ xuất hiện biểu tượng này màu cam bị gạch chéo hoặc nút bấm có đèn OFF, điều này sẽ ngăn hệ thống hoạt động. Ở một số xe, người lái cần nhấn nút OFF mỗi lần khởi động xe lần đầu để vô hiệu hóa hệ thống. - Lỗi động cơ hoặc mã lỗi: Nếu động cơ gặp lỗi và mã sự cố chẩn đoán đang hoạt động, hệ thống ngắt động cơ tạm thời sẽ tự tắt. Cảm biến nhiệt độ động cơ hoặc bộ điều chỉnh nhiệt bị lỗi cũng có thể khiến hệ thống này tự tắt. - Chế độ 4x4 Low: Nếu là dòng xe 2 cầu (4WD) và người lái đang chọn chế độ cầu chậm (4L), hệ thống ngắt động cơ tạm thời sẽ không hoạt động. Điều này nhằm tránh làm gián đoạn việc chạy địa hình ở tốc độ thấp. - Điện áp ắc quy yếu: Nếu điện áp ắc quy yếu, hệ thống Auto Start Stop sẽ không hoạt động để bảo toàn điện tích của ắc quy. - Đỗ xe tự động: Nếu xe đang thực hiện thao tác đỗ xe tự động, hệ thống sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa cho đến khi xe đỗ xong. - Không phải cấp số D: Nếu xe không ở trong phạm vi số tiến, hệ thống sẽ không hoạt động. Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!