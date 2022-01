Vì sao NATO mở rộng về phía Đông là vấn đề sống còn với Nga?

"Chúng ta không thể đặt câu hỏi về quyền của NATO trong việc bảo vệ các đồng minh cũng như nguyên tắc cơ bản là mỗi quốc gia đều có quyền lựa chọn con đường của riêng mình", ông Stoltenberg nói hồi tháng trước. Ông Stoltenberg cũng cáo buộc Nga đang nỗ lực tạo ra "các phạm vi ảnh hưởng" bằng cách chỉ định "những quốc gia nhỏ hơn" như Ukraine có thể và không thể làm gì.

Khi chiến lược "Đông tiến" của NATO đang dần dần được hiện thực hóa và không gian hậu Xô Viết ngày càng bị thu hẹp, nó đe dọa đến lợi ích kinh tế và an ninh của Nga. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Newsweek hôm 15/1, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã chia sẻ thêm về lý do Nga kiên quyết ngăn NATO mở rộng về phía Đông. Nhà ngoại giao này nói: "Nếu NATO có thể tiếp cận biên giới Nga, thời gian vũ khí, tên lửa của NATO tiếp cận thủ đô Moscow, thành phố St. Petersburg và các thành phố khác của Nga sẽ rút ngắn lại. Thử hỏi, chính phủ Mỹ sẽ phản ứng thế nào nếu Washington, New York, Los Angeles nằm trong tầm tấn công?".

Vị Đại sứ nói thêm: "Sau khi Liên Xô sụp đổ, tình hình an ninh tại châu Âu đã trở nên tồi tệ nhanh chóng. Năm "làn sóng" mở rộng của NATO đã đưa các quốc gia trong liên minh này đến gần với biên giới của Nga hơn". "NATO liên tục củng cố lực lượng quân sự tiềm năng dọc phạm vi lãnh thổ Nga. Mỗi năm có khoảng 40 cuộc tập trận quy mô lớn được tổ chức ở ngay sát biên giới Nga như huấn luyện phóng tên lửa trên không, trên biển chiến lược tại Biển Đen và Biển Baltic", ông Antonov bình luận.

Nga xem Ukraine và Georgia là những vùng đệm an ninh trước các mối đe dọa từ NATO. Nếu các nước này gia nhập NATO, đó sẽ là mối lo ngại lớn với Moscow và càng đáng lo ngại hơn khi Ukraine đang ngày càng ngả về phương Tây sau cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych vào năm 2014.

Andrea Kendall Taylor, Giám đốc Chương trình an ninh xuyên Đại Tây Dương tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ, bình luận Nga đã nhận thấy quỹ đạo này và xác định cần hành động ngay để khẳng định lại tầm ảnh hưởng trước khi quá muộn.

Ukraine được coi là vùng đệm an ninh của Nga (Ảnh: Aljazeera).

Ukraine có vai trò đặc biệt quan trọng với Nga khi được coi là bức tường thành giữa Nga và các nước Đông Âu. Ngoài ra, Ukraine còn có ý nghĩa biểu tượng và tầm quan trọng lịch sử, thường được ví như "viên ngọc quý trên vương miện của Liên Xô". Tổng thống Putin từng nhận định Ukraine có mối quan hệ về kinh tế, ngôn ngữ và văn hóa chặt chẽ với Nga.

Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine nghiêng nhiều hơn về phương Tây để có được sự hỗ trợ kinh tế và vị thế địa chính trị, đặc biệt sau khi Nga cho sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và bị cáo buộc hậu thuẫn cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Ukraine cũng nhiều lần thể hiện mong muốn gia nhập EU và NATO.

Trong bối cảnh đó, nhiều chiến lược gia và giới quan sát chính trị của phương Tây cho rằng, Nga không chỉ đang tìm cách ngăn Ukraine gia nhập NATO mà còn muốn tách quốc gia láng giềng này khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của phương Tây.

Maximilian Hess, học giả tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (Mỹ), nhận định: "Tư cách thành viên trong NATO có ý nghĩa biểu tượng đặc biệt và Nga sẽ không chấp nhận việc phương Tây mở rộng sự ủng hộ quân sự đáng kể cho Ukraine".