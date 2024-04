Vì sao nắng nóng gay gắt trên cả nước, miền Trung có nơi trên 43 độ C?

Ngày 27/4, nhiệt độ thực đo tại 26 trạm thuộc 15 tỉnh, thành ở Bắc và Trung Bộ ghi nhận trên 41 độ C, trong đó Tương Dương (Nghệ An) 43,2 độ C. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm qua 27/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nắng rát bao trùm cả nước. Nhiệt độ cao nhất thực đo tại 26 trạm đo thuộc 15 tỉnh, thành ở Bắc và Trung Bộ cùng trên 41 độ C, cao hơn ngày 26/4 từ 1-2 độ C.

Cụ thể, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 42,8 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 43,2 độ C, Hà Tĩnh 42,4 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 42,6 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 42,9 độ, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) 42,4 độ.

TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) 41,7 độ C, Minh Đài (Phú Thọ) 41,2 độ C, Láng (Hà Nội) 41,5 độ C, Phủ Lý (Hà Nam) 41,8 độ.