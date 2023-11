Vì sao 'mỳ tôm thanh long' thành trend rầm rộ trên mạng xã hội?

Câu hát “Lần đầu tiên trái thanh long có trong mỳ tôm” xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Nhiều tài khoản đăng tải bức ảnh quả thanh long. Điều này khiến "cộng đồng những người tối cổ" thắc mắc, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, thanh long và mỳ tôm liên quan gì đến nhau mà bị "réo tên" như vậy.

Vì sao mỳ tôm thanh long thành trend?

Việc trend mỳ tôm thanh long xâm chiếm mạng xã hội bắt nguồn từ một bài hát quảng cáo mỳ tôm thanh long của Việt Nam. Trong “bài ca mỳ thanh long” này, câu hát “lần đầu tiên trái thanh long có trong mỳ tôm” được lặp đi lặp lại nhiều lần như một khẩu hiệu.

Tuy bài hát này được trình bày theo phong cách "thời xưa" khá nhạt nhòa, không phù hợp với xu hướng hiện tại nhưng giới trẻ lại đua nhau xem nhưng rồi “nghiện” lúc nào không hay.