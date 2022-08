Vì sao mua trứng gà không nên chọn quả to, quả có đốm: Nhiều bà nội trợ vẫn chưa biết lý do

Mua trứng nên chọn quả to hay nhỏ?

Theo quan điểm của các chuyên gia, dinh dưỡng trong quả trứng lớn và nhỏ thực ra không có sự khác biệt lớn, dù là trứng gà công nghiệp hay trứng gà ta. Nguyên nhân là do các thành phần dinh dưỡng đã cố định trong trứng rồi nên về mặt giá trị dinh dưỡng sẽ không có sự chênh lệch quá lớn giữa các loại trứng.

Giữa những loại trứng này chỉ có một chút khác biệt về hương vị. Chẳng hạn như trứng gà ta thường có quả nhỏ, lòng đỏ nhiều, lòng trắng mỏng và có mùi vị thơm hơn. Trong khi đó, trừng gà công nghiệp thường có kích thước lớn hơn nhưng lòng đỏ bé, lòng trắng dày và mùi vị không thơm ngon bằng trứng gà ta.

Sự khác biệt giữa trứng gà ta và trứng gà công nghiệp xuất phát từ thức ăn nuôi gà. Gà ta thường ăn rau cỏ, ngô, lúa, sâu bọ nên lòng đỏ trứng sẽ có màu đậm hơn so với trứng gà công nghiệp và hương vị cũng thơm hơn.

Trứng gà ta cũng có quả to, quả nhỏ. Quả trứng nhỏ là do gà mái non đẻ (còn hay gọi là trứng gà so). Quả trứng to là do gà mái già đẻ. Gà già hay có bệnh nên có thể bị tiêm nhiều kháng sinh hơn gà non. Vì vậy, trứng gà cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Do đó, khi mua trứng gà, nhiều người sẽ thích chọn quả nhỏ hơn.

Tất nhiên, tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể chọn loại trứng cho phù hợp.