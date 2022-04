Vì sao metro Bến Thành - Suối Tiên lại lùi tiến độ thêm 2 năm?

Theo quyết định của UBND TP.HCM năm 2019, dự án trên được điều chỉnh thời điểm hoàn thành công trình vào quý IV-2021, kết thúc công tác hỗ trợ vận hành bảo dưỡng vào năm 2026.

Tuy nhiên, đến nay dự án mới đạt 88,5% tổng khối lượng công việc và chưa thể cán đích như kỳ vọng.

Dự án metro số 1 (Bến Thành- Suối Tiên) lại lùi tiến độ hoàn thành đến cuối năm 2023

Hiện, UBND TP xác định 'mốc' mới để hoàn thành dự án tuyến metro số 1 vào cuối năm 2023, chậm thêm so với quyết định mới điều chỉnh năm 2019 là 2 năm. Đồng thời, TP.HCM cũng đã chỉ ra 4 nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến tiến độ, buộc dự án phải điều chỉnh thời gian thực hiện để tiếp tục thi công.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Theo UBND TP, do ảnh hưởng dịch Covid-19 từ năm 2020-2021 đã khiến tình hình nhân sự trong nước nhân công thi công tại công trường biến động liên tục, không thể di chuyển đến công trường do việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong nước; tâm lý e ngại dịch Covid-19 tại TP.HCM dẫn đến số lượng lớn nhân công rời bỏ công trưởng và trở về địa phương sinh sống.

Đặc biệt trong 2 tháng đầu của quý III/2021, số lượng nhân công suy giảm mạnh do ảnh hưởng rất lớn của đợt bùng phát dịch lần thứ 4 và TP phải áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Hiện nay, công tác huy động nhân công, thiết bị sau giãn cách gặp nhiều khó khăn như thiếu hụt về nguồn nhân lực và vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công.