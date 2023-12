Vì sao Man Utd chưa sa thải HLV Ten Hag?

Trong thời gian qua, báo chí Anh đã liên tục nói về khả năng HLV Ten Hag phải rời khỏi Old Trafford. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Man Utd vẫn tỏ ra chần chừ. Tờ The Athletic chỉ ra hai lý do khiến cho lãnh đạo của Quỷ đỏ chưa thể sa thải HLV Ten Hag ở thời điểm này.

Đầu tiên là giới chủ Mỹ của Man Utd chưa muốn có biến động nào ở thời điểm này khi quá trình bán 25% cổ phần của CLB cho tỷ phú Sir Jim Ratcliffe (trị giá 1,25 tỷ bảng) đang ở trong quá trình hoàn tất.