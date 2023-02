Vì sao ly cà phê 70.000-80.000 đồng ở TP.HCM vẫn bán tốt

Gần đây, làn sóng cà phê hiện đại đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là tại các thành phố lớn, nơi thu nhập bình quân của người dân ở mức cao. Các quán này được đầu tư bài bản, từ thiết kế đến trang thiết bị và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Ly cà phê ở những nơi này có thể có giá lên tới 70.000-80.000 đồng nhưng vẫn bán tốt, có khách hàng đều đặn.

“Hiện tại, hai mô hình này phát triển song song. Theo tôi đánh giá, thị trường Việt Nam sẽ luôn có sự tồn tại của cả hai mô hình”.

Người Việt Nam ngày càng chú trọng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm thưởng thức cà phê. Ảnh: Hà Nam.



Ông Trần Nhật Quang cũng chỉ ra rằng văn hóa cà phê bắt đầu thay đổi trong những năm gần đây. Trước đây, việc đi cà phê đa phần đi kèm với mục đích khác. Cà phê thường chỉ là lý do để mọi người gặp gỡ, bàn công việc, gặp đối tác, hẹn bạn bè, tụ tập gia đình… Đó chỉ là lý do dẫn dắt, giải pháp sử dụng không gian chung an toàn.

Nhưng thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của specialty coffee, mô hình chú trọng vào việc nâng cao chất lượng, thì mục đích đi cà phê của mọi người đã tập trung hơn vào ly cà phê, quan tâm nhiều hơn đến chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

“Đi kèm với đó, mọi người cũng sẽ chọn những không gian không chỉ để hội họp, gặp đối tác, làm việc, mà còn muốn gia tăng trải nghiệm thưởng thức cà phê. Đây là xu hướng chung của thế giới”, ông Quang nhận định.

Ông Hòa Nguyễn, CEO của StoneVillage Lab & Education Vietnam, đồng ý rằng các mô hình cà phê ở Việt Nam đang đi theo xu hướng tiêu chuẩn thế giới, cụ thể là làn sóng cà phê thứ ba.

“Làn sóng thứ ba với tên gọi specialty coffee với sự tham dự của giới barista. Các khâu sản xuất, từ chọn nguồn giống, trồng trọt, thu hoạch đến chế biến, thương mại trực tiếp từ nông dân, nhà thu mua, nhà rang xay, để nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm. Việc thưởng thức cà phê được người tham gia xem là một việc làm mang tính nghệ thuật và đầy tinh tế”.

Nhóm trẻ tuổi chi mạnh tay cho cà phê

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2022 được thống kê bởi iPOS.vn, đơn vị cung cấp thiết bị dành cho ngành F&B, tính đến hết năm 2022, Việt Nam có khoảng 338.600 nhà hàng/cà phê.

3 tỉnh thành có sự phát triển kinh tế bậc nhất tại 3 khu vực tương ứng Bắc - Trung - Nam vẫn chiếm ưu thế khi sở hữu số lượng nhà hàng/cà phê nhiều nhất với tỷ trọng lần lượt là 14,48% ở Hà Nội, 4,80% ở Đà Nẵng và 39,78% ở TP.HCM.

Việt Nam cũng đang có nhiều lợi thế để thu hút các thương hiệu cà phê lớn trên thế giới. Ông Nguyễn Hoàng Hải chỉ ra 3 thế mạnh của thị trường trong nước.

Đầu tiên, Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê. Vì vậy, việc hiện diện tại Việt Nam sẽ giúp các thương hiệu nước ngoài tiếp cận vùng nguyên liệu dễ dàng hơn.