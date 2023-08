Vì sao La Vân Hi được xem là người cứu rỗi sự nghiệp của Bạch Lộc?

Chính vì những scandal bủa vây, Bạch Lộc bị đóng băng hoạt động suốt hơn một năm ròng rã. Nhiều thông tin còn cho biết, các nam diễn viên luôn từ chối hợp tác với Bạch Lộc vì sợ sẽ bị cư dân mạng tẩy chay.

May mắn thay, La Vân Hi lại xuất hiện bên cạnh cô vào thời điểm nhạy cảm nhất. Sao nam nhận lời đóng chung với Bạch Lộc trong bộ phim Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương vào năm 2020, bất chấp thị phi xoay quanh nữ diễn viên. Sau khi lên sóng, cái nhìn tiêu cực của khán giả đối với Bạch Lộc dần dần vơi đi, thậm chí không ít người còn ghép đôi La Vân Hi và Bạch Lộc để tạo nên câu chuyện tình yêu ngoài đời thực.