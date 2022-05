Vì sao Kim Kardashian là "Marilyn Monroe của thời đại chúng ta"?

Trong sự kiện thời trang đình đám nhất thế giới - Met Gala vừa diễn ra đầu tháng 5 này, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian mặc lại bộ váy bó sát gợi cảm nổi tiếng, gắn liền với nữ minh tinh "biểu tượng sex" Marilyn Monroe (1926 - 1962).

Dường như Kim Kardashian (41 tuổi) ngầm so sánh mình chính là một biểu tượng sex đương đại, là một "Marilyn Monroe của thời đại chúng ta". Thực tế, sự ngầm so sánh ấy cũng... có lý, giữa hai người đẹp quả thực có khá nhiều điểm tương đồng.

Lúc sinh thời, Marilyn Monroe từng mặc bộ đầm bó sát gợi cảm này để xuất hiện trên sân khấu, hát "Happy Birthday Mr President" chúc mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ đương thời - ông John F. Kennedy. Bộ váy gợi cảm của Marilyn Monroe từng được bán ra tại một cuộc đấu giá với mức giá lên tới 4,8 triệu USD.

Bộ váy trứ danh có gắn 6.000 viên đá và là một món đồ thời trang đắt giá thuộc sở hữu của bảo tàng Ripley's Believe It or Not, họ đã cho Kim Kardashian mượn để mặc đi dự Met Gala.

Khi Kim mặc bộ đầm này xuất hiện tại sự kiện, người ta nhận ra rằng kỳ thực, cô có nhiều điểm chung với "bom sex" Marilyn Monroe.

Cả hai người phụ nữ đều trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, đều là người đẹp nổi tiếng hàng đầu trong giới giải trí ở thời đại mà họ sống. Cả hai cùng nổi tiếng với những đường cong nóng bỏng, và cùng gặp scandal khiến họ trở thành... "biểu tượng sex".

Hãy cùng xem "siêu vòng 3" Kim Kardashian và "biểu tượng sex" Marilyn Monroe có cuộc đời giống nhau đến thế nào...

3 đời chồng với nhiều sự tương đồng lạ lùng trong hôn nhân

Cả Kim Kardashian và Marilyn Monroe đều từng kết hôn 3 lần và cả 3 cuộc hôn nhân đều kết thúc bằng ly hôn. Cả hai người phụ nữ đều kết hôn lần đầu từ khi họ còn ở lứa tuổi "teen". Người chồng thứ hai của họ đều là ngôi sao thể thao. Cuộc hôn nhân thứ 3 của cả hai người đẹp đều là với những nghệ sĩ.

Marilyn khi bước vào cuộc hôn nhân đầu (ảnh trái). Người chồng đầu của Kim Kardashian (ảnh phải) (Ảnh: Daily Mail).

Về cuộc hôn nhân đầu, "biểu tượng sex" Marilyn Monroe mới chỉ 16 tuổi khi quyết định kết hôn với một người đàn ông có tên James Dougherty (21 tuổi) hồi năm 1942.

Tên thật của Marilyn Monroe khi ấy là Norma Jeane Mortenson. Cô đã có một tuổi thơ không êm ả khi liên tục phải thay đổi nơi ở, lúc thì sống với mẹ ruột, lúc lại được gửi tới các gia đình thân quen nhờ nuôi hộ, và có lúc phải sống trong trại trẻ mồ côi.

Nguyên nhân của việc này là bởi mẹ của Marilyn không có đủ năng lực tài chính và sự ổn định về sức khỏe tinh thần để có thể nuôi con. Sau cùng ở tuổi 16, Marilyn quyết định kết hôn sớm để có một mái nhà ổn định sau những năm tháng liên tục phải thay đổi nơi ở. 4 năm sau, Marilyn ly hôn để theo đuổi công việc người mẫu và diễn viên, do chồng của cô không ủng hộ cô theo đuổi công việc này.

Về Kim Kardashian, cô mới chỉ 19 tuổi khi kết hôn lần đầu với nhà sản xuất âm nhạc Damon Thomas hồi năm 2000, Thomas hơn cô 10 tuổi.

Cuộc hôn nhân này diễn ra với nhiều sự bồng bột của tuổi trẻ, Kim thừa nhận rằng cô đã không tỉnh táo ở thời điểm quyết định kết hôn, Kim đã quyết định kết hôn mà không hề hỏi han ý kiến của người thân. Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 3 năm thì Kim đệ đơn ly hôn. Về sau, Kim nói rằng cuộc hôn nhân đầu của cô rất bất ổn và cô đã bị bạo hành thể chất.

Cả Marilyn và Kim đều có cuộc sống riêng thu hút sự quan tâm lớn, nhưng riêng cuộc hôn nhân đầu của họ lại rất ít thông tin.

Người chồng thứ hai của Marilyn và Kim đều là ngôi sao thể thao (Ảnh: Daily Mail).

Về cuộc hôn nhân thứ hai, Marilyn kết hôn với cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio, một trong những ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất thời bấy giờ.

Cặp đôi kết hôn năm 1954 nhưng ly hôn chỉ một năm sau đó. Joe luôn cảm thấy khó khăn trước sự nổi tiếng của Marilyn, ngôi sao thể thao không muốn vợ xuất hiện trước truyền thông với phong cách gợi cảm đến mức được mệnh danh là 'biểu tượng sex". Thực tế, người chồng thứ 3 của Kim Kardashian - rapper Kanye West - cũng luôn cảm thấy khó chịu trước vẻ "bốc lửa" của vợ.