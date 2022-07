Vì sao Kim Duyên trượt vương miện đầu tiên ở Miss Supranational?

Đoạt vương miện là đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài 3 cái tên kể trên, góp mặt trong top 15 Miss Elegance còn có: Nhật Bản, Panama, Ecuador, Ukraine, Guatemala, Lào, Trinidad & Tobago, Kazakhstan, Indonesia, Tây Ban Nha, Brazil, Nigeria.

Đại diện Việt Nam - Á hậu Kim Duyên - không có tên trong top 15 Miss Elegance dù được đặt nhiều kỳ vọng.