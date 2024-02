Theo chia sẻ của Christine Negroni - tác giả cuốn sách về những thảm hoạ hàng không bí ẩn nhất thế giới, quần legging có thể là nguyên nhân gây tử vong hoặc để lại những vết sẹo nếu máy bay gặp sự cố hoặc xảy ra hoả hoạn trong cabin. Christine Negroni nói trên The Sun: "Nhiều người thường thích mặc quần legging hoặc quần tập lên máy bay bởi chúng có độ co giãn tốt; nhưng đây là trang phục làm từ sợi nhân tạo, rất dễ bắt lửa nếu không may xảy ra hoả hoạn".



Vì sao không nên mặc quần legging lên máy bay? (Ảnh minh hoạ: Istock)

Thêm nữa, những chiếc quần legging thường có kiểu dáng bó, ôm sát cơ thể nên nếu hành trình bay của bạn kéo dài nhiều giờ đồng hồ, nó có thể hạn chế hoạt động của bạn, cản trở lưu thông máu, khiến bạn có thể bị chuột rút.

Phần cạp quần ôm sát vào eo, bó bụng, nếu chuyến bay kéo dài thì bạn có thể bị trướng bụng, vô cùng khó chịu. Đó cũng là lý do vì sao không nên mặc quần legging lên máy bay.