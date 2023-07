Vì sao không nên để chai nước trong ô tô vào mùa hè?

Ngoài ra, các chuyên gia sức khỏe đã nhiều lần khuyến cáo mọi người không nên để chai nước bên trong xe, đặc biệt là vào mùa nóng, vì nhiệt độ cao có thể khiến nước uống đóng trong chai nhựa trở nên độc hại.

Ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng 22 độ C, nhưng nhiệt độ tích tụ trong xe khi tắt máy có thể tăng lên khoảng 40 độ C chỉ trong vòng một giờ. Nếu xe đỗ dưới trời nắng, khi nhiệt độ bên ngoài là khoảng 27-38 độ C, thì nhiệt độ bên trong xe ô tô có thể đạt ngưỡng 55-77 độ C.

Bên cạnh đó, việc để chai nước ở ngăn giữa hai ghế trước có thể dẫn đến tính huống khi xe đi qua đoạn đường xóc, hoặc phanh gấp, chai nước rơi xuống sàn, lăn vào vị trí chân ga, chân phanh, rất nguy hiểm.

Do đó, khi cần mang theo chai nước lên ô tô, hãy tập thói quen để ở hốc cửa, một vị trí an toàn hơn là giữa hai ghế phía trước, và cố gắng thường xuyên thay chai mới.

Không chỉ chai nước, một số vật dụng phổ biến hình cầu, trong suốt thường được để trên xe cũng có thể tạo ra luồng ánh sáng hội tụ như kính (đặc biệt kính viễn thị, kính lão), quả cầu pha lê, thủy tinh trang trí...