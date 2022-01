Vì sao không khởi tố vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên?

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên cùng một số người có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 10/1/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã có kết luận Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh là có căn cứ, đúng pháp luật.

Theo nội dung đơn của bà Hằng, trong thời gian quen biết, ông Yên giới thiệu là lương y đang hoạt động khám chữa bệnh. Biết ông Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện nên bà Hằng đã tự nguyện cho Yên số tiền hơn 183 tỷ đồng, trong đó có 60 tỷ đồng tiền mặt (nhưng số tiền này không có giấy tờ và người chứng kiến) để ông Yên trả nợ và xây dựng, sửa chữa chùa, làm từ thiện. Nhưng sau đó, bà Hằng nghi vấn ông Yên không minh bạch trong việc làm từ thiện nên đã làm đơn tố cáo.

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận thấy không có căn cứ chứng minh việc ông Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Hằng tin tưởng mà giao tiền, cũng không có căn cứ chứng minh việc ông Yên sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp, gian dối nhằm chiếm đoạt. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định việc bà Hằng tố cáo ông Yên không có dấu hiệu tội phạm.