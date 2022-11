Vì sao không khởi tố người cha vụ hành hạ chết bé gái 8 tuổi tội giết người?

Theo luật sư Thơm, việc Công an TP.HCM yêu cầu giám định bổ sung thương tích cháu V. A. tại Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an là không đúng và không khách quan.

Bởi, việc giám định pháp y tử thi cháu V.A. lần đầu tiên được thực hiện tại Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nên những lần sau giám định bổ sung thì sẽ phải được thực hiện tại Cơ quan này.

Nguyễn Kim Trung Thái

Trường hợp có nghi ngờ về kết quả giám định mà cần phải giám định lại thì CQĐT sẽ trưng cầu ở Cơ quan giám định khác như Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an để đảm bảo khách quan.

Kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM: “Nguyên nhân chết của cháu Nguyễn Thái Vân An chết do phù phổi cấp do sốc chấn thương”