Vì sao khoai lang được cho là tốt hơn khoai tây?

Điều này rất quan trọng bởi thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp giúp giảm lượng đường trong máu và kiểm soát cân nặng.

Cũng theo bà Samantha Cassetty, lượng chất chất chống oxy hóa cao hơn giúp khoai lang có lợi thế trong việc bảo vệ các tế bào trong cơ thể bạn chống lại stress. Điều này cũng rất quan trọng vì stress hay oxy hóa liên quan đến bệnh tim, ung thư và các bệnh về não như Alzheimer.

Khi so sánh, người ta thấy trong khoai lang có hàm lượng cao các vitamin quan trọng hoạt động như chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin A và vitamin C. Khoai lang cũng chứa các sắc tố thực vật chống oxy hóa mà trong khoai tây thông thường không có. Đó là lý do tại sao khoai lang tốt hơn các loại khoai khác trong con mắt chuyên gia dinh dưỡng.

Cần chế biến khoai đúng cách

Tiến sĩ Adelia C. Bovell-Benjamin, giáo sư khoa học thực phẩm và dinh dưỡng tại Đại học Tuskegee (Mỹ), cho biết, phương pháp chế biến khoai tây và khoai lang như luộc, hấp, nướng đều tốt cho sức khỏe và đều bảo tồn được nhiều giá trị dinh dưỡng.