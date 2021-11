Vì sao khó thông quan hàng tặng từ nước ngoài?

Nhiều hàng hóa gửi về bị kẹt ở hải quan

Vài ngày trước, trong khuôn khổ kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TPHCM - phản ánh, kiều bào tại Úc ủng hộ 22.000 hộp sữa cho trẻ em gặp khó khăn do dịch COVID-19, sản phẩm đã về đến TPHCM gần một tháng nhưng không thể thông quan do chưa làm “đúng quy trình”.

UBMTTQVN TPHCM đã chủ động xin ý kiến Cục An toàn thực phẩm và Cục Thú y (thuộc Bộ Y tế). Sau hai ngày, Cục Thú y đồng ý nhưng Cục An toàn thực phẩm lại đề nghị xin ý kiến Chính phủ. “Chúng tôi gửi công văn đến Chính phủ thì Chính phủ cũng giao về cho Cục An toàn thực phẩm trả lời. Do đó, cần có một cơ chế hành chính thực sự thông thoáng, quy định trách nhiệm của các bộ, ngành để xử lý kịp thời những việc cần thiết” - bà Tô Thị Bích Châu đề nghị.