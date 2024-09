Vì sao khách quên đồ thường không được khách sạn báo tin

Sạc điện thoại, quần áo, máy ảnh,... thường bị khách bỏ quên khi trả phòng. Tuy nhiên, họ rất ít khi được khách sạn chủ động gọi điện thoại thông báo. Ở nhiều khách sạn, ngoài những nơi như quầy lễ tân, nhà bếp hay khu vui chơi giải trí, còn có một phòng kho chất đầy đồ thất lạc mà khách bỏ quên.

Ảnh: Japan Station Tammy Geist Long, người từng làm quản lý tại một khách sạn cao cấp ở Vermont (Mỹ), đã tiết lộ lý do các khách sạn không gọi điện báo tin khi khách để quên đồ. "Một trong những quy tắc bất di bất dịch ở khách sạn mà tôi từng làm việc là không bao giờ báo cho khách biết chuyện quên đồ, những thứ mà chúng tôi tìm thấy sau khi khách trả phòng. Đó là bởi chúng tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ điều gì liên quan tới đời sống cá nhân của khách thuê phòng. Ảnh: Express Bạn thử tưởng tượng tình huống khi ông Smith bỏ quên một sợi dây chuyền vàng. Khách sạn gọi về nhà thông báo. Bà Smith cầm máy và ngạc nhiên hỏi: 'Không phải hôm đó chồng tôi đi dự hội thảo ở Tây Ban Nha ư? Sao có thể quên đồ trong một khách sạn ở Mỹ được?'. Đó là bài học rất đắt giá mà chúng tôi không bao giờ muốn phạm phải thêm một lần nào nữa", Tammy giải thích. Trường hợp khách vẫn đang làm thủ tục thanh toán dưới quầy lễ tân thì sẽ được các nhân viên dọn phòng gọi lên kiểm tra lại.

Ảnh: Hoteljob Với những người nhớ ra chuyện quên đồ sau khi đã rời khách sạn, họ có thể tìm lại nếu chủ động liên lạc với nơi từng lưu trú. Nếu không, tất cả số đồ này sẽ được đưa về phòng thất lạc và thành vật vô chủ. Tammy cũng cho biết những thứ như sạc điện thoại, trang sức hay thậm chí là máy ảnh thường bị khách bỏ quên nhiều nhất. Quy tắc xử lý đồ đạc khách bỏ quên của các khách sạn, theo Hoteljob - Những đồ thất lạc có giá trị như tiền bạc, trang sức, điện thoại,… được cho vào két sắt theo quy định của khách sạn dưới sự chứng kiến của nhân viên an ninh và được ghi chép cẩn thận. - Nếu đồ thất lạc là thẻ tín dụng cần giữ gìn cẩn thận trong vòng 24 giờ trước khi báo cho tổ chức, ngân hàng phát hành thẻ. - Với những đồ thất lạc có giá trị nhỏ, sau 90 ngày khách không đến nhận thì sẽ được chuyển cho người phát hiện. - Với những đồ thất lạc có giá trị lớn, sau 180 ngày khách không đến nhận sẽ phải xin ý kiến của giám đốc khách sạn để đưa món đồ thất lạc đó cho người phát hiện. Người phát hiện khi được nhận món đồ phải giữ giấy ghi chép thông tin để làm giấy thông hành đưa đồ ra khỏi khách sạn. - Những đồ thất lạc như món ăn, đồ hộp, thức uống sẽ được giữ 3 ngày trước khi đưa cho người phát hiện. - Những đồ dễ hư hỏng như rau, củ, quả sẽ được giữ 1 ngày trước khi đưa cho người phát hiện. Theo VNN