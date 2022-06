Vì sao Johnny Depp theo đuổi kiện vợ cũ đến cùng?

Tờ The Sun khi đó đã gọi anh là "kẻ đánh vợ" ngay ở tít. Tuy nhiên tòa án Anh đã phán quyết tài tử thua kiện vì tìm thấy bằng chứng anh bạo hành Amber Heard. Thất bại ê chề này khiến tài tử bị loại khỏi phần tiếp theo của series phim ăn khách Fantastic Beasts (Sinh vật huyền bí) mà anh vốn đóng chính ở phần ra mắt năm 2018 có tên Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwalds - vốn thu về 655 triệu USD trên toàn cầu và mang về cho Johnny Depp 13,5 triệu USD cát sê. Anh bị hãng Warner Bros. yêu cầu ngừng đóng phần tiếp theo của Fantastic Beasts vì bê bối đời tư, mất cơ hội được gọi đóng tiếp Cướp biển vùng Caribbean 6 mà có khả năng mang về cho tài tử mức cát sê 20 triệu USD.

Thời gian theo đuổi vụ kiện kéo dài với Amber Heard, Johnny Depp gần như bị đóng băng sự nghiệp. Hai vai nhỏ trong Waiting for the Barbarians (2019) và Minamata (2020) chỉ mang về cho anh cát sê ít ỏi từ 1-3 triệu USD, thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh cao của mình khi Johnny Depp có thể bỏ túi 50 triệu USD từ phim Alice in Wonderland (2010) hay 55,5 triệu USD từ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) hoặc ít cũng phải 20 triệu USD thời đóng Transcendence (2014).

Hai bên cùng kiện nhau tội phỉ báng và tố người kia bạo hành

Amber Heard khóc tại tòa kể bị Johnny Depp đánh.

Bị gắn mác kẻ đánh vợ, bị loại khỏi các dự án phim lớn, danh tiếng bị ảnh hưởng, Johnny Depp dường như mất hết tất cả. Từ đỉnh cao danh tiếng, anh xuất hiện như một ngôi sao thất bại và tai tiếng mà không một hãng phim nào muốn dính dáng vào. Chính vì vậy tài tử quyết định làm một cú tất tay kiện lại vợ cũ để lấy lại những gì đã mất. Tuy nhiên do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, phải đợi tới ngày 11/4/2022, phiên tòa mới được mở ở Fairfax, Mỹ, bắt đầu 6 tuần tranh tụng gay cấn với 24 phiên đối tụng cùng 100 giờ phỏng vấn các nhân chứng liên quan.

Johnny Depp đồng ý cho livestream tất cả các phiên đối tụng nhằm công khai mọi sự thật trong mối quan hệ phức tạp với vợ cũ. Và quan trọng hơn anh muốn gột rửa tai tiếng nhằm chiếm cảm tình nhiều hơn của người hâm mộ và dọn đường trở lại Hollywood với tư cách của ngôi sao hạng A, ông hoàng phòng vé một thời.

Nam diễn viên đã quyết định chi 5,5 triệu USD để thuê 7 luật sư đến từ công ty luật Brown Rudnick. Họ là những chuyên gia hàng đầu trong các vụ kiện phỉ báng ở Mỹ và đã cùng nam diễn viên chuẩn bị kỹ lưỡng để giành thế chủ động ở phiên tòa. Suốt 6 tuần tranh tụng, trái với Amber Heard thường xuyên ở trạng thái kích động, khóc lóc kể lại chuyện cô bị chồng cũ bạo hành ra sao, khám xét cơ thể để tìm ma túy thế nào thì Johnny Depp luôn giữ thái độ bình tĩnh, thi thoảng cười một cách ẩn ý trước những lời khai của Amber Heard.