Vì sao Johnny Depp phải bồi thường 2 triệu USD cho Amber Heard?

Adam Waldman từng giúp Johnny Depp giải quyết vụ kiện The Sun gọi anh là kẻ đánh vợ vào năm 2020. Cuối cùng, Depp thua kiện. Adam Waldman sau đó bị gạch tên hoàn toàn khỏi vụ kiện do vận động hành lang trên Twitter, đăng bài hạ bệ đối thủ... Đây đều là những hành động bị cấm tại tòa án.

Sau khi phía Heard khẳng định sẽ không nộp phạt 10,35 triệu USD, giới chuyên gia, luật sư ở Mỹ phân tích về các giải pháp mà Depp sẽ thực hiện để lấy lại khoản tiền này.

Trên Style Caster, luật sư Stacy Phillips của công ty Blank Rome LLP cho rằng tài tử có thể đòi lại khoản tiền kể trên bằng việc lấy khoản cát-xê của Heard trong hai bộ phim sắp ra mắt là Run Away With Me và In the Fire.

Ngoài ra, Depp cũng có thể trở thành chủ nhân mới trong ngôi nhà của vợ cũ ở Thung lũng Yucca, California (Mỹ). Nữ diễn viên mua ngôi nhà này với năm 2019 với giá 570.000 USD. Hiện tại, căn nhà được định giá trên thị trường khoảng 1 triệu USD.



Depp chia sẻ anh cảm thấy bình yên sau khi vụ kiện khép lại. Ảnh: Getty.

"Nếu Heard không có đủ tiền trả cho Depp, ông ấy có thể yêu cầu lệnh tống đạt và triệu tập Heard ra tòa. Tại đây, luật sư của ông ấy sẽ đặt ra những câu hỏi như: 'Heard sở hữu những bất động sản gì, tài sản nào...?'. Đại diện của Depp sẽ tìm mọi cách để Heard buộc phải thanh toán đủ số tiền 10,35 triệu USD cho Heard", luật sư Stacy Phillips chia sẻ.

Luật sư Brett Turnbull, đồng sáng lập công ty Turnbull Holcomb & Lemoine nói với New York Post rằng các bản án ở Virginia có hiệu lực trong 10 năm và có thể gia hạn thêm trong vòng 30 năm.

"Trong thời gian này, nếu Heard kiếm được một khoản tiền mới và bị Depp phát hiện được, ông ta sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng để giành lại số tiền nói trên", người này cho biết.

Theo luật sư Spurgeon, Heard có thể nộp đơn tuyên bố phá sản. Khi ấy, cô được miễn khoản 10 triệu USD bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, Heard vẫn phải chi trả 350.000 USD bồi thường trừng phạt.

Spurgeon cũng không loại trừ khả năng Depp có thể đưa ra quyết định không thi hành phán quyết (cụ thể là khoản tiền bồi thường) hoặc thương lượng cho Heard một con số thấp hơn. "Depp đang ngồi ở vị trí ghế lái", Spurgeon nhấn mạnh.

Theo Zing