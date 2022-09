Vì sao iPhone mini ‘chết yểu’?

Với dòng iPhone 14, Apple chọn thay thế bản mini bằng Plus hoàn toàn mới. iPhone 14 Plus đối ngược với iPhone mini khi cung cấp màn hình cỡ lớn nhất (6.7 inch) và pin lớn hơn. Lần đầu tiên trong lịch sử, khách hàng có thể chọn một chiếc iPhone to như Pro Max nhưng giá rẻ hơn (899 USD so với 1.099 USD). Liệu tính toán này của “táo khuyết” có đúng đắn, tất cả phải chờ thời gian trả lời.

Du Lam (Theo Macrumors)