Vì sao ‘Indiana Jones’ trở thành biểu tượng suốt 4 thập kỷ?

Indiana Jones xuất hiện lần đầu trong bộ phim năm 1981: “Raiders Of The Lost Ark” (Chiếc rương thánh tích), do Steven Spielberg đạo diễn và George Lucas sản xuất. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1936 trên hành trình tìm kiếm Hòm Giao ước của Indiana Jones khỏi bàn tay Đức quốc xã. Bộ phim đã thành công vang dội cả về mặt phê bình lẫn thương mại và đã giành được bốn giải Oscar.

Nhà khảo cổ học Indiana Jones đã trở thành biểu tượng và nguồn cảm hứng

Indiana Jones And The Temple Of Doom (1984) kể về cuộc chạm trán của Indiana Jones với một giáo phái ở Ấn Độ; “Indiana Jones And The Last Crusade” (1989) đánh dấu việc Indiana Jones hội ngộ với cha mình trên hành trình tìm kiếm Chén Thánh; “Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull” (2008) xoay quanh sức mạnh của một cổ vật ngoài hành tinh. Tổng doanh thu của bốn phần phim Indiana Jones đã gần cán mốc 2 tỷ USD.

Cảm hứng hoài cổ

“Indiana Jones” được George Lucas lấy cảm hứng từ dòng phim “matinée serials” kéo dài tới thập niên 30. Sinh ra vào thời kỳ trước khi phim điện ảnh (featured film) thịnh hành, đó là những phim ngắn được chiếu liên tiếp trong các buổi chiều lấy chủ đề phiêu lưu, đoạt báu, với những bối cảnh xa xôi kỳ lạ thường kết thúc một cách hồi hộp đầy dở dang.

Ông trở lại bằng dự án Indiana Jones và vòng quay định mệnh

George Lucas tìm thấy đam mê trong những thước phim ngắn bất tận đó, từ “Zorro”, “Flash Gordon”, “Buck Rogers”, “Tarzan”, đến “The Perils of Pauline”.

Hình tượng nhà khảo cổ học đồng thời bắt rễ từ chân dung những nhà thám hiểm ngoài đời thực, như Hiram Bingham III (người đã khám phá ra Machu Picchu), Percy Fawcett (nhà thám hiểm tìm kiếm một thành phố đã mất trong rừng mưa Amazon), T.E. Lawrence (lãnh đạo cuộc nổi dậy của người Ả Rập chống lại Đế chế Ottoman), Howard Carter (nhà khảo cổ học phát hiện ra lăng mộ của Tutankhamun)…

Indiana Jones xuất hiện lần đầu vào năm 1981

Cái bắt tay thế kỷ