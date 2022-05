Vì sao hơn 80 CSGT, TTGT vắng mặt ở phiên toà xử đường dây bán logo xe 'vua'?

1,2 tỷ đồng cho bị cáo Nguyễn Cảnh Chân thông qua số tài khoản của vợ Chân. Tuy nhiên, vợ Thới chỉ biết đây là số tiền trả nợ.

Bị cáo Trần Quốc Thái khai, bị cáo bán logo từ tháng 3/2015 cho đến khi bị bắt, anh này đã đưa hơn 2,7 tỷ đồng cho CSGT, TTGT.

Bị cáo Lê Thị Cẩm Vân cho biết, bị cáo in và bán logo cho tài xế xe tải, "xe nào chở quá tải thì bị cáo bán cho những người này rồi đưa tiền cho CSGT để không bị phạt. Bị cáo xin số điện thoại các tài xế thông qua giấy tờ phạt từ CSGT rồi liên lạc và bán cho họ", Vân khai.

Cũng theo bị cáo Vân, bị cáo không nhớ đã bán bao nhiêu logo nhưng thu được gần 8 tỷ đồng , Vân dùng số tiền này đưa cho TTGT và CSGT. Cụ thể, bị cáo nhờ Trần Trọng Nhân đưa cho TTGT 11 lần với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Nhờ Huỳnh Tấn Thắng đưa cho TTGT 4 lần với số tiền 308 triệu đồng và nhờ một tài xế xe ôm (không rõ lai lịch) đưa cho TTGT 150 triệu đồng.

Các bị cáo khác thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Là người cuối cùng bị xét hỏi, Nguyễn Cảnh Chân khai, bị cáo khai nhận tiền từ Thới để nhờ những người khác giúp đỡ, bỏ qua cho xe quá tải. Đồng thời, Chân nhờ số tài khoản ngân hàng của vợ để vợ Thới chuyển tiền vào. Chân đã nhận của Thới 1,2 tỷ đồng .

Bị cáo Nguyễn Cảnh Chân tại tòa sáng 20/5. (Ảnh: Dương Trang)

Cáo trạng thể hiện, từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2015, Thới và Thái tổ chức in logo có số "68", chữ "Garage Thành Đô" và "Xe chở hàng" bán cho chủ xe, tài xế với giá 2,5-3 triệu đồng/logo, làm mật hiệu nhận biết khi bị TTGT, CSGT kiểm tra.

Thới và Trần Quốc Thái bán logo thu được 22,794 tỷ đồng . Cả hai sử dụng gần 5 tỷ đồng đưa hối lộ cho một số cán bộ TTGT, CSGT để không bị kiểm tra, xử phạt vi phạm chở hàng quá tải.

Thới đã đưa hối lộ cho CSGT và TTGT tổng cộng 79 lần với số tiền là 5 tỷ đồng và thu lợi bất chính 1,3 tỷ đồng .

Trong đó, Thới đưa cho Nguyễn Cảnh Chân số tiền 1,2 tỷ đồng , thông qua số tài khoản của vợ Chân. Chân đưa cho Võ Thanh Sơn (Đội trưởng Đội 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) hơn 650 triệu đồng và ông Đỗ Hữu Tuyến (Phó phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) 300 triệu đồng, còn lại sử dụng cá nhân.

Tuy nhiên, ông Sơn đã chết, ông Tuyến không thừa nhận nên Chân phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số tiền đã nhận của Thới.

Lê Thị Cẩm Vân bán logo được gần 8 tỷ đồng , đưa hối lộ hết 630 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 1,6 tỷ đồng , số còn lại nộp phạt cho những tài xế bị xử lý.

Tháng 10/2018, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Thới 14 năm tù, Vân 9 năm và Thái 10 năm về tội Đưa hối lộ. Chân bị phạt 8 năm tù về tội Môi giới hối lộ.

6 bị cáo khác bị phạt từ một năm 6 tháng 23 ngày tù đến 4 năm tù. Các bị cáo Thới, Thái và Chân không kháng cáo. Bị cáo Vân và 6 đồng phạm khác xin giảm nhẹ hình phạt.

Hồi tháng 10/2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM để làm rõ những người nhận hối lộ cũng như hành vi liên quan khác.

Quá trình điều tra, công an xác minh các cán bộ CSGT, TTGT đều không thừa nhận đã nhận hối lộ của các bị can để bảo kê xe quá tải; đồng thời, không có chứng cứ, tài liệu chứng minh. Do đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi Nhận hối lộ.

Dương Quỳnh Trang