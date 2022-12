Vì sao hội 'phốt Tinder' ngày càng nhiều

Nhiều phụ nữ thường tham gia nhóm kín để hỏi xem chàng trai mình đang làm quen trên app có đang hẹn hò với ai không. Ảnh: Mmuffin/Metro.co.uk.



Từ tháng 3/2022, "Are We Dating the Same Guy?" (Chúng ta có đang hẹn hò cùng một người đàn ông?), một nhóm Facebook tập trung chia sẻ trải nghiệm hẹn hò tồi tệ của phụ nữ trên app hẹn hò như Tinder hay Hinge, xuất hiện ở New York (Mỹ).

Ban đầu, đây chỉ là nhóm kín để phụ nữ trong thành phố "check" xem người họ "match" được có đang hẹn hò ai khác hay không. Nó nhanh chóng lan rộng ra khắp các thành phố trên thế giới với hàng trăm nghìn thành viên, trở thành nơi chia sẻ trải nghiệm và xin lời khuyên hẹn hò trên app.

Theo The Guardian, phụ nữ cuối cùng cũng tập hợp lại và đứng lên để chống lại cạm bẫy của văn hóa "hẹn hò qua app".

"Các chàng trai, hãy thắt chặt dây an toàn. Nếu anh ngược đãi một cô gái, hoặc chỉ hẹn hò chơi bời, mọi thứ sắp chấm hết vì anh sẽ bị tóm", một người dùng nói trong một video trên TikTok.

Bóc phốt hẹn hò

Nancy Jo Sales, tác giả nổi tiếng kiêm nhà báo cộng tác với nhiều tạp chí hàng đầu, đã tham gia các nhóm "bóc phốt Tinder" vào đầu năm nay. Điều cô nhận thấy rõ nhất là hầu hết phụ nữ đang cố gắng bảo vệ nhau, bao gồm khỏi việc bị tấn công tình dục.