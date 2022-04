Vì sao hoãn toà phúc thẩm xử vợ chồng giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương?

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hải Dương, vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng vay nợ anh D.C.C (thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương) gần 3 tỷ đồng. Do bị anh C. đe dọa và yêu cầu Năng phải trả nợ nhưng chưa có tiền để trả nên khoảng 9h ngày 28/11/2020, Năng hẹn anh C. đến hiệu thuốc số 126 Nguyễn Thượng Mẫn (TP Hải Dương) để xin khất nợ nhưng không được.

Năng mời anh C. lên gác xép của hiệu thuốc. Từ phía sau, hắn dùng một đoạn gậy gỗ đập nhiều nhát trúng vùng đầu anh C., làm nạn nhân chết tại chỗ.

Sau đó, Năng chiếm đoạt điện thoại di động, xe ô tô hiệu Mazda CX5 của anh C., chiếc đồng hồ và kính mắt. Tổng số tiền và giá trị tài sản Năng chiếm đoạt là hơn 3,8 tỷ đồng.

Tối cùng ngày, Vũ Thị Mừng biết việc Năng giết anh C. và đang để thi thể anh C. tại hiệu thuốc nhà mình. Sau khi bàn bạc, cặp vợ chồng này thống nhất dùng xe ô tô Santafe chở thi thể anh C. từ hiệu thuốc ra chôn tại khu vực bờ sông Kim Sơn thuộc địa phận khu 9, phường Tân Bình (TP Hải Dương) để tránh sự phát hiện của người khác.