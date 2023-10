Vì sao hành khách luôn lên máy bay bằng cửa bên trái?

Cửa lên máy bay dành cho hành khách luôn nằm ở phía trái thân máy bay. Vì thế mà nhiều người thậm chí còn không biết phía bên phải cũng có cửa.



Rất nhiều người không biết vì sao khách luôn lên cửa bên trái máy bay. (Ảnh: The Geography)

Vì sao khách luôn lên cửa bên trái máy bay?



Nguyên nhân một phần xuất phát từ thực tế, một phần do quy ước. Sự an toàn là lý do đầu tiên giải thích vì sao khách luôn lên cửa bên trái máy bay.