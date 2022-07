Vì sao hàng trăm người mắc bẫy 'việc nhẹ, lương cao' ở Campuchia?

"Việc nhẹ lương cao" là những câu từ mà những kẻ buôn bán người đang hàng ngày rêu rao tràn lan trên các trang mạng xã hội. Dù không biết thực hư như thế nào mà hàng trăm người nhẹ dạ cả tin bị lừa bán sang Campuchia bị cưỡng bức, bóc lột sức lao động, buộc phải làm việc 11-15 giờ/ngày, bị ngược đãi, đánh đập thậm chí bị chủ công ty mua bán sang công ty khác... Muốn về nước các nạn nhân phải gọi cho gia đình nộp hàng trăm triệu đồng để chuộc người.

Nộp phạt 10.000 USD vì hủy hợp đồng

Mới đây, một nhóm người lao động ở huyện miền núi Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang chỉ vì nghe theo lời người quen rủ sang Campuchia “làm công việc nhẹ mà lương cao” ở các “công ty” nên bị sập bẫy, phải nộp phạt tới 10.000 USD mỗi người vì huỷ hợp đồng lao động mới có thể thoát thân khỏi nơi nguy hiểm.

Nạn nhân của vụ việc này là hai vợ chồng anh C., chị Ng. ở xã Trù Hựu (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Tại cơ quan công an, anh C. chia sẻ, chỉ vì nghe theo lời người thân nói sang Camphuchia làm việc nhàn mà thu nhập cao nên đầu năm nay, hai vợ chồng anh chị quyết định sang đất nước này. Tại đây, 2 vợ chồng đã học, làm việc tại một casino. Tuy nhiên, sau 1 tháng học việc, nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng và thời gian làm việc vất vả, áp lực nên vợ chồng anh C. xin thôi việc. Và họ chỉ được trở về nhà khi nộp 20.000 USD cho chúng.

“Quảng cáo mức lương khởi điểm khi sang đó làm việc được 1.000 USD/tháng chưa tính phần trăm. Công việc đơn giản chỉ thao tác trên máy tính nên vợ chồng tôi cũng muốn sang thử. Khi sang đến nơi, thử việc được 1 tháng, tôi cảm thấy công việc không phù hợp thì vợ chồng tôi xin về”, anh C. nói.