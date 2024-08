Vì sao hãng ô tô Volvo tuyên bố không để ai bị thương trong xe?

Tại trung tâm nghiên cứu an toàn của ô tô Volvo, mỗi ngày, các kỹ sư đều thiết lập đủ các tình huống va chạm xe để thử nghiệm các tính năng an toàn, nhằm thiết kế chiếc xe có tính vượt trội về công nghệ an toàn.

Volvo đang phát triển hệ thống hiểu biết người lái xe, mà có thể phát hiện sự mất tập trung, mệt mỏi hoặc say xỉn của người lái. Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu nào khiến tài xế mất tập trung khi lái, hệ thống sẽ kích hoạt các biện pháp bảo vệ, đảm bảo duy trì khả năng an toàn.

PHƯƠNG MINH