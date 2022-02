Vì sao hàng loạt cây xăng đóng cửa?

"Một lít xăng dầu nhập về cao hơn bán ra 200 đồng vì giá xăng dầu bán ra theo quy định của nhà nước. Càng bán càng lỗ nặng", ông than.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Sản xuất Thắng Thành, doanh nghiệp phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho biết phải đóng cửa một số cửa hàng từ trước Tết Nguyên đán do thiếu nguồn cung và giá bán ra thấp hơn giá nhập vào.

Ngày 8/2, hàng loạt cây xăng ở các tỉnh Đồng Nai, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Đắk Lắk treo biển hết hàng nghỉ bán. Theo nhiều đại lý và thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, việc tạm ngưng bán hàng xuất phát từ việc nguồn cung ứng xăng bị hạn chế, chiết khấu bán hàng gần như không còn dẫn đến bán lẻ xăng dầu bị thua lỗ.

Tại An Giang, doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Văn Việt - thị trấn Chợ Vàm đã có đơn xin nghỉ bán xăng dầu từ ngày 5/2 đến hết ngày 12/2 với lý do Công ty An Kiên - huyện Chợ Mới giao xăng A95 giá 24.560 đồng/lít, bằng với giá bán ra 24.560 đồng/lít, doanh nghiệp lỗ chi phí nên xin nghỉ.

Trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Hiệp Vinh - thị trấn Phú Mỹ cho biết Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang) thông tin hiện nay nguồn xăng không đủ giao cho doanh nghiệp. Công ty Petrolimex hẹn đến ngày 8/2 mới giao xăng, do đó hiện nay cửa hàng Hiệp Vinh chỉ bán dầu.

Tại TP.HCM, Cục Quản lý thị trường TP cho biết hiện có một số cây xăng cũng tạm ngưng hoạt động lý do thiếu xăng Ron 95 để bán, tạm ngưng để sửa chữa hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy và một số lý do khác.

Cụ thể, tại Trạm xăng dầu Phú Định K26 (thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM) ở phường 16, quận 8 có kéo rào không bán lẻ xăng cho khách vãng lai. Qua làm việc với quản lý cửa hàng được biết do bồn chứa xăng hiện còn ít, chỉ đủ cung cấp cho các xe có ký hợp đồng với đơn vị nên đơn vị phải kéo rào để khách vãng lai không vào mua xăng.

Trước đó, ngày 28/1, Bộ Công Thương có công điện yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác quản lý, thực hiện phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu.

Doanh nghiệp đầu mối và kinh doanh xăng dầu rơi vào thế khó khi Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn chưa ổn định sản xuất trở lại. Ảnh: Phạm Thắng.



Chiều 8/2, đại diện Tổng cục QLTT cho biết đơn vị vẫn đang tiến hành kiểm tra, giám sát theo chỉ thị của Bộ Công Thương.