Vì sao Hà Nội chưa cho mở lại các dịch vụ karaoke, bar, massage?

Lý giải về quyết định trên với PV Dân trí sáng 5/1, một lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, do các ngành nghề này có đặc thù hoạt động trong phòng kín, dễ lây lan virus nên thành phố chưa quyết định cho hoạt động trở lại.

Bên cạnh đó, theo vị lãnh đạo này, trong bối cảnh hiện tại, Hà Nội ghi nhận hàng nghìn ca F0/ngày, trong đó có nhiều ca ngoài cộng đồng.