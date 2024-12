Vì sao Giáng sinh được xem là lễ tình nhân thứ hai ở Nhật Bản?

Một trong những kỳ Giáng sinh đáng nhớ nhất của nhiều cặp đôi ở Nhật Bản là dành cả ngày để cùng nhau đến một số địa điểm hẹn hò nổi tiếng. Trong văn hóa phương Tây, Giáng sinh là thời điểm gia đình tụ họp quanh chiếc bàn dài để hàn huyên, mở những món quà được gói xa hoa và cùng nhau nhâm nhi rượu trứng hoặc đi đến nhà thờ ở gần nơi mình sinh sống. Nhưng ở Nhật Bản, ngày lễ Giáng Sinh lại mang ý nghĩa khác, lãng mạn hơn. Nhiều người trẻ tại đất nước mặt trời mọc xem ngày này như ngày lễ tình nhân thứ hai trong năm. Các cặp đôi chụp ảnh cùng nhau trên phố đèn Giáng sinh ở Tokyo. (Ảnh: Getty) Các cặp đôi cùng nhau hẹn hò vào đêm Giáng sinh, ngắm nhìn đồ trang trí lễ hội, dùng bữa tại nhà hàng sang trọng. Không khí tình yêu tràn ngập khắp mọi nơi, từ Tokyo - nơi có những quận nhộn nhịp như Roppongi và Ginza tràn ngập hình ảnh các cặp đôi nắm tay nhau trên phố, dưới những hàng cây lấp lánh cho đến Hokkaido, nơi hứa hẹn mang đến Giáng sinh trắng. Cũng không ít chàng trai sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để thuê phòng khách sạn sang trọng với tầm nhìn đẹp có giá 2.000 USD/đêm. Do người trẻ ở Nhật Bản có xu hướng sống chung với gia đình cho đến khi kết hôn nên việc qua đêm cùng người yêu bên ngoài nhà được xem là điều đặc biệt. “Nhiều cặp đôi thường cùng nhau đi chơi vào buổi tối để ngắm nhìn các màn trình diễn ánh sáng đầy màu sắc và đây được cho là bầu không khí rất lãng mạn thúc đẩy tình yêu của họ", Phó Giáo sư Roy Starrs, chuyên gia nghiên cứu về Nhật Bản tại Đại học Otago ở New Zealand cho hay. Đồng thời, Nhật Bản rất coi trọng tính thẩm mỹ nên những màn trình diễn trong ngày Giáng sinh đi kèm tuyết rơi dày tạo nên khung cảnh vô cùng hiếm có trong năm. “Các cặp đôi còn trao đổi quà tặng cho nhau và ghé thăm khu chợ Giáng sinh theo phong cách Đức. Sau đó, kết thúc buổi hẹn hò bằng cách ăn tối tại nhà hàng Pháp hoặc Italia. Diễn biến này hoàn toàn phù hợp cho lời cầu hôn”, Phó Giáo sư Roy Starrs nói. Chính vì vậy, sự lãng mạn của ngày lễ Giáng sinh được xem là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà chính phủ Nhật Bản hy vọng trong bối cảnh quốc gia này thúc đẩy hôn nhân và sinh nở. Vào năm 2023, tỷ lệ sinh tại Nhật Bản giảm xuống còn 1,20, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định trong một quốc gia. Kông Anh(Nguồn: CNN)